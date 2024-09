24 de septiembre 2024 Actualizado el: 24 septiembre 24 | 10:49 am

Una noticia triste para los seguidores de Arriba Mi Gente. La modelo Melissa Loza ya no estará en el segmento ‘Entrena Mi Gente’ en donde cada lunes compartía una rutina de ejercicios junto a Santi Lesmes, Maju Mantilla y Fernando Díaz.

Melissa estuvo con Jorge Solari en una última entrevista donde contó un poco de su vida en la televisión. La ex entrenadora de Arriba Mi Gente detalló que no volvería a los realities. “Ya no regresaría a los realities, es una etapa cerrada”, sostuvo. Sin embargo, también recalcó que nunca le cerraría las puertas a ninguna oportunidad.

Ahora, que se supo que retornó a los realities de competencia, Santi Lesmes se mostró muy triste por la ausencia de Melissa. “Yo creía que era feliz con nosotros. La semana pasada trajo a todo su equipo (para entrenar)”, dijo el conductor mientras armaba una torre de vasos.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

