En Arriba mi Gente, la inesperada despedida de Maju Mantilla luego de más de tres años en la conducción emocionó hasta las lágrimas a sus colegas. Uno de los más afectados fue Santi Lesmes, quien le dedicó unas palabras cargadas de cariño y tristeza.

Con la voz entrecortada, Santi expresó: “Si es lo que necesitas, te entendemos y te queremos”. Además, recordó la amistad que los une: “Te conozco de hace más de 10 años”. Finalmente, no dudó en criticar los ataques hacia su compañera: “No es necesario el daño gratuito y cómo la gente disfruta de eso”.

El conductor cerró con un emotivo mensaje: “Eres mi amiga y siempre voy a estar ahí contigo”, dejando en claro que su relación con Maju va más allá de la pantalla.

La partida de Maju Mantilla se convierte en uno de los momentos más tristes en la historia reciente del programa, que durante años la tuvo como rostro principal.

