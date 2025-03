En Arriba mi Gente, se comentó la historia de Laura Spoya, quien reveló que un grupo de creadoras de contenido de moda la hicieron sentir incómoda por no seguir la “paleta de colores” establecida. Según la exMiss Perú, una de ellas le dijo: “Me está dando un infarto porque estás vestida de rosado y yo estoy vestida de beige, me estás arruinando la paleta de colores, real. Eso estaba en el brief, ¿no lo leíste?”.

Maju Mantilla no ocultó su molestia: “Es una tontería lo que hicieron con ella”, mientras que Fernando Díaz ironizó sobre la situación: “Mucha gente ni en pelea de perros las conoce”.

Por su parte, Santi Lesmes criticó con dureza la actitud de las influencers: “Esto parece un chisme de colegio”. Además, cuestionó sus intenciones en la visita al santuario: “Ellas se creen que son la maravilla del mundo y no realmente lo que tienen detrás (Machu Picchu)”, agregando: “Yo veo a un grupo que va disfrazada y no creo que respeten o quieran a Machu Picchu, lo que ellas querían era hacer un desfile de quién iba más huachafa”.

¿Fue una simple anécdota o un reflejo de la superficialidad en redes? No te pierdas mañana el análisis en Arriba mi Gente.

