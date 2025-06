En Arriba Mi Gente, se presentó la historia de Daniel Franco, un transportista de 50 años, quien como muchos peruanos vive del esfuerzo diario. Su drama comenzó cuando, en la puerta de su casa en La Perla, Callao, unos delincuentes le robaron su furgoneta frigorífica, su principal herramienta de trabajo.

“Él estacionó su camión fuera de casa y se dio cuenta que unos delincuentes se lo habían robado”, contó Maju Mantilla al iniciar la nota. Daniel relató con angustia: “Fue mi madre quien me avisó que no estaba el camión, pensé que lo había dejado estacionado en la casa de algún vecino”.

La cámara de seguridad captó el robo a la 1:14 de la madrugada, mientras estaba descansando, por lo que el afectado añadió: “Ya saben a qué hora llego a mi casa, toda mi vida he vivido aquí y no recuerdo ningún robo… ahora he tenido que publicar mi número para recuperar la furgoneta, pero tengo miedo de que me llamen delincuentes”.

El vehículo, además, no le pertenece: es propiedad de un familiar suyo de la tercera edad, quien al enterarse del robo se descompensó por la preocupación.

“Ojalá que pueda recuperarla porque es su herramienta de trabajo desde hace diez años”, dijo conmovida Maju Mantilla, mientras que Santi Lesmes añadió: “Un vehículo no es un lujo sino una necesidad, y ahora sería bueno poner un GPS para tener una seguridad adicional”.

¿Podrá Daniel recuperar su fuente de trabajo? ¿Hasta cuándo seguirán los robos impunes en las calles? Conoce más historias reales como esta hoy en Arriba Mi Gente.

