Durante el programa, Don Pedrito mostró paso a paso cómo combinar ingredientes tan nuestros como la quinua, el huacatay, el choclo y la trucha fresca para lograr un chupe sustancioso y perfecto para estos días en los que el cuerpo pide algo reconfortante.

Con su estilo alegre y lleno de cariño, explicó cada detalle para obtener un caldo cremoso, aromático y equilibrado, resaltando la importancia de los productos peruanos y de cocinar con el corazón.

¡Anímate a prepararlo en casa y sorprender a tu familia con un plato lleno de tradición!

Ingredientes:

200 g de quinua, lavada

1 trucha chica, limpia y en trozos

4 papas amarillas, peladas y en cubos

4 ollucos, picados

1 choclo, en rodajas

100 g de queso fresco, en cubos

1 zanahoria picada

2 huevos

1 taza de leche evaporada

1 cebolla picada

1 cucharadita de ajo molido

1 cucharada de ají panca molido

Ramitas de huacatay y orégano

Sal, pimienta y comino al gusto

Con esta receta llena de tradición y sabor peruano, Don Pedrito nos recordó que los platos de siempre nunca pasan de moda y que un buen chupe puede reconfortar el alma.

Anímate a prepararlo en casa y disfruta de un sabor auténtico que une a la familia alrededor de la mesa.

¡Sigue descubriendo más recetas y momentos especiales en Arriba Mi Gente, donde la cocina también es celebración!