Receta de tradicional CHUPE DE TRUCHA CON QUINUA junto a Don Pedrito
Hoy recibimos en nuestra cocina al queridísimo Don Pedrito, quien llegó para enseñarnos una receta calentita, poderosa y llena de sabor andino: el clásico Chupe de trucha con quinua.
Durante el programa, Don Pedrito mostró paso a paso cómo combinar ingredientes tan nuestros como la quinua, el huacatay, el choclo y la trucha fresca para lograr un chupe sustancioso y perfecto para estos días en los que el cuerpo pide algo reconfortante.
Con su estilo alegre y lleno de cariño, explicó cada detalle para obtener un caldo cremoso, aromático y equilibrado, resaltando la importancia de los productos peruanos y de cocinar con el corazón.
¡Anímate a prepararlo en casa y sorprender a tu familia con un plato lleno de tradición!
Ingredientes:
200 g de quinua, lavada
1 trucha chica, limpia y en trozos
4 papas amarillas, peladas y en cubos
4 ollucos, picados
1 choclo, en rodajas
100 g de queso fresco, en cubos
1 zanahoria picada
2 huevos
1 taza de leche evaporada
1 cebolla picada
1 cucharadita de ajo molido
1 cucharada de ají panca molido
Ramitas de huacatay y orégano
Sal, pimienta y comino al gusto
Con esta receta llena de tradición y sabor peruano, Don Pedrito nos recordó que los platos de siempre nunca pasan de moda y que un buen chupe puede reconfortar el alma.
Anímate a prepararlo en casa y disfruta de un sabor auténtico que une a la familia alrededor de la mesa.
¡Sigue descubriendo más recetas y momentos especiales en Arriba Mi Gente, donde la cocina también es celebración!