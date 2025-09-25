En Arriba Mi Gente se analizó cómo incidentes recientes han puesto en evidencia la persistencia del racismo en el país. Uno de los más notorios ocurrió en Trujillo, cuando Jorge Luis Silva Carrera, trabajador de la SUNAT, fue captado en video agrediendo verbalmente a una mujer con expresiones discriminatorias en una panadería. El hecho generó rechazo masivo en redes sociales y llevó a la entidad estatal a anunciar medidas disciplinarias en su contra.

Otro episodio que causó gran polémica fue el de Alejandra Argumedo, una aprendiz de influencer que emitió comentarios racistas hacia pasajeros del Metropolitano. La reacción fue inmediata: el Ministerio de Cultura presentó una denuncia formal, reforzando su compromiso contra la discriminación. De igual manera, el comportamiento de Fiorella Elisa Ras Viani en Cusco reavivó el debate sobre la urgencia de erradicar actitudes que hieren la dignidad de miles de personas.

La Defensoría del Pueblo reportó más de 5,000 denuncias de discriminación racial en 2024, el 38% de ellas en Lima, lo que evidencia que el problema no es aislado sino estructural. Estos casos resaltan la necesidad de trabajar desde la educación en el respeto y la valoración de nuestras raíces indígenas y mestizas, históricamente marginadas por narrativas que privilegian estereotipos excluyentes.

La pregunta es clara: ¿qué tanto estamos dispuestos, como sociedad, a reconocer nuestros prejuicios y cambiarlos? ¿Podrá la educación y la sensibilización ayudar a construir un país más justo e inclusivo? No te pierdas más análisis y debates sobre esta problemática en Arriba Mi Gente.

