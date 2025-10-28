Luego del estremecedor caso presentado en Arriba Mi Gente, se conocieron más detalles del atropello que acabó con la vida de Fátima González, una joven madre de 36 años que caminaba junto a su mascota rumbo a su trabajo en el distrito de Reque, Chiclayo. El vehículo que iba a gran velocidad se subió a la vereda y la embistió violentamente, causándoles la muerte instantánea a ambos. Lo más indignante: el responsable se dio a la fuga.

La familia, entre lágrimas, contaron que Fátima era el sostén del hogar, trabajaba como cocinera en el mercado local y salía diariamente con su hijo a ganarse la vida. Ese día, por fortuna, él no la acompañó. Su esposo Roberto detalló: “Me llamaron y salí corriendo… cuando llegué, lamentablemente era ella la que estaba ahí”.

El presunto responsable ha sido identificado como Santiago Velásquez Armijos, de 25 años. Aunque las cámaras lo muestran escapando del lugar, la Fiscalía dispuso que enfrente la investigación en libertad, pues su dosaje etílico (tomado más de 11 horas después) salió negativo. La familia teme que, tras acogerse a una terminación anticipada, la pena no supere los 4 años y no vaya a prisión efectiva.

En Arriba Mi Gente, los conductores expresaron su indignación: “No puedes matar a alguien y hacer como si nada pasó”, subrayando que este caso no puede quedar impune y que la vida de una mujer y la de su mascota también merecen justicia. La familia, que está destrozada, exige que el proceso se conduzca con transparencia y que el responsable pague por lo sucedido.

¿Podrá la justicia actuar con firmeza esta vez? ¿Se permitirá que un atropello mortal quede sin castigo?

Sigue este caso y otros que el Perú necesita ver, de lunes a viernes por Arriba Mi Gente.

