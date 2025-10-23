En Arriba Mi Gente, se debatió la controversia en torno a las cartas de amor que Mario Vargas Llosa escribió a Isabel Preysler, recientemente publicadas por la socialité española en su libro “Mi Verdadera Historia”. En la obra, ella recuerda a sus cuatro grandes amores: Julio Iglesias, el Marqués de Griñón, Miguel Boyer y un último romance que muchos asocian con el escritor peruano.

Los conductores del programa comentaron cómo esta publicación ha generado opiniones divididas: algunos la consideran un testimonio íntimo de amor y otros, una invasión a la privacidad del autor. Se destacó que la familia de Vargas Llosa estaría evaluando una posible acción legal contra Preysler por la difusión de estas cartas personales.

En medio de la conversación, también se abordó los episodios más llamativos del libro, donde Isabel narra episodios de su vida sentimental, su experiencia durante la pandemia y su visión sobre la fidelidad y la felicidad. Además, se mencionó que en una de las cartas el Nobel expresaba sus deseos de compartir el futuro junto a la destinataria, lo que aumentó el interés del público por conocer más del contenido.

La polémica se intensificó al revelarse que la publicación incluiría fragmentos inéditos y que el entorno de Mario podría responder públicamente a través de un comunicado. “No se trata solo de amor, sino de respeto a la intimidad”, señalaron en el programa.

¿Debe Isabel Preysler haber publicado las cartas privadas del Nobel? ¿Qué medidas tomará la familia de Mario Vargas Llosa frente a esta exposición mediática?

Descubre todos los detalles y las reacciones en Arriba Mi Gente.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR