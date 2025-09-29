En Arriba Mi Gente, se abordaron los actos de violencia registrados en Lima durante 2025, donde los trabajadores del transporte han sido blanco de graves ataques: 15 conductores asesinados y más de 40 atentados reportados. Esta es una de las razones que incitan al desarrollo de las actuales manifestaciones, inicialmente impulsadas por la generación Z, se expandieron con la participación de transportistas, comerciantes y diversos sectores que exigen la destitución de altos funcionarios, incluyendo a la presidencia.

Las movilizaciones llegaron hasta el Congreso, donde se registraron enfrentamientos con la policía. Sin embargo, la actuación de las fuerzas del orden ha sido fuertemente cuestionada por el uso excesivo de la fuerza y por obstaculizar la labor periodística. Comunicadores como Luciano Tomasi, Jorge Bayón y Víctor Castillo denunciaron el impedimento de coberturas y las agresiones mientras intentaban realizar esta labor.

Las imágenes difundidas mostraron escenas preocupantes: un anciano y un adolescente de 15 años heridos por perdigones, mujeres afectadas por gases lacrimógenos y, en un caso captado en video, un policía agrediendo explícitamente a un adulto mayor al golpearle directamente en la cara, hecho que abrió un proceso disciplinario en la Inspectoría General.

Aunque las autoridades se comprometieron a investigar y sancionar excesos, se critica que los comunicados oficiales no reconozcan claramente la violencia ejercida y que no se asuman los gastos médicos de los heridos.

¿Lograrán las investigaciones esclarecer los abusos policiales? ¿Cómo responderá el gobierno ante las demandas ciudadanas? No te pierdas el análisis completo en Arriba Mi Gente.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR