En Arriba Mi Gente se presentó un informe especial sobre lo ocurrido el sábado 20 de septiembre, cuando una protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y por reclamos como el sistema de AFP, inició de manera pacífica pero derivó en enfrentamientos tras la represión policial.

El movimiento fue bautizado como la “Generación Z”, haciendo eco de manifestaciones internacionales como la registrada en Nepal.

De acuerdo con el reporte, miles de jóvenes participaron de la protesta lanzando palos y piedras, mientras la policía respondió con bombas lacrimógenas. Se desplegaron más de 5 mil efectivos para contener la manifestación.

La tensión se intensificó luego de que una encuesta oficial revelara que el 93% de peruanos desaprueba la gestión de Boluarte, lo que motivó aún más a los manifestantes a salir a las calles.

La influencia de la protesta en Nepal, donde también fue llamada “Generación Z”, parece haber inspirado a sectores juveniles en el Perú y otros países a replicar la acción.

Según lo informado, las redes sociales pudieron haber jugado un rol clave en la convocatoria y difusión de mensajes de resistencia, lo que a su vez generó mayor alerta en las fuerzas del orden.

¿Hasta dónde puede escalar la presión de la ciudadanía contra el gobierno? ¿Qué nuevas reacciones traerá esta llamada “Generación Z”? No te pierdas todos los detalles hoy en Arriba Mi Gente.

