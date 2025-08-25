En el programa Arriba Mi Gente, se mostró cómo el nuevo puente que une a Barranco y Miraflores está generando gran interés en turistas nacionales y extranjeros, quienes acuden masivamente para conocer la moderna construcción, considerada ya un atractivo imperdible en la capital. Sin embargo, no todo es celebración, pues los vecinos de la zona han manifestado una serie de reclamos desde su inauguración.

Según comentan, el puente por las noches parece convertirse en un enorme fosforescente, ya que la intensidad y temperatura de la luz impactan directamente en las viviendas cercanas. “No estamos en contra del puente, solo pedimos que regulen las luces, restauren las áreas verdes y apaguen el dron que no deja de hablar las 24 horas”, señalaron entre ollas y cucharones en señal de protesta.

Frente a estas quejas, las autoridades respondieron indicando que ya están modulando el sistema de luminarias y atendiendo el cuidado de las áreas verdes, con el fin de reducir las molestias. No obstante, los problemas no terminan ahí, pues la grúa de la Municipalidad de Barranco también aparece constantemente para llevarse los autos estacionados, a pesar de que esta práctica fue prohibida por el Tribunal Constitucional.

¿Se solucionarán las molestias de los vecinos de Miraflores y Barranco? ¿Qué otras medidas tomarán las autoridades para regular esta situación? No te pierdas más detalles en Arriba Mi Gente.

