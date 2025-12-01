En esta edición festiva, nuestro invitado del día, Alberto Miró, llega al set para enseñarnos una receta perfecta para sorprender en la mesa de Nochebuena: una jugosa y aromática bondiola con un toque oriental que encantará a toda la familia.

Durante el programa, Alberto explica paso a paso cómo lograr que la carne quede suave, brillante y llena de sabor gracias a una mezcla irresistible de sillao, salsa de ostión, kion y ajonjolí. Una propuesta distinta, sabrosa y muy navideña para quienes buscan renovar su menú sin complicarse.

Alberto mostrará en vivo cada detalle de la preparación, demostrando que cocinar para Navidad puede ser delicioso, sencillo y muy especial. ¡Tú también puedes prepararla desde casa y lucirte con este delicioso plato!

Ingredientes:

800 g de bondiola de cerdo

3 cucharadas de aceite

1 cebolla roja picada fina

2 dientes de ajo picados

1 trozo de kion

1 cucharada de sillao

¼ taza de salsa de ostión

¼ taza de vinagre

1 cucharada de azúcar rubia

1 cucharada de aceite de ajonjolí

1 taza de caldo

2 cucharadas de ajonjolí tostado

Cebollita china

Con esta propuesta llena de aromas orientales y espíritu navideño, Alberto Miró nos recordó que una buena receta puede transformar cualquier cena en un momento especial.

Anímate a prepararla en casa y comparte un plato diferente, festivo y lleno de sabor con quienes más quieres.

¡No te pierdas más recetas y sorpresas en Arriba Mi Gente, porque la Navidad también se celebra en la cocina! 🎄✨