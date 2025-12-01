Prepara una increíble BONDIOLA ORIENTAL NAVIDEÑA junto a Alberto Miró en Arriba Mi Gente
En esta edición festiva, nuestro invitado del día, Alberto Miró, llega al set para enseñarnos una receta perfecta para sorprender en la mesa de Nochebuena: una jugosa y aromática bondiola con un toque oriental que encantará a toda la familia.
Durante el programa, Alberto explica paso a paso cómo lograr que la carne quede suave, brillante y llena de sabor gracias a una mezcla irresistible de sillao, salsa de ostión, kion y ajonjolí. Una propuesta distinta, sabrosa y muy navideña para quienes buscan renovar su menú sin complicarse.
Alberto mostrará en vivo cada detalle de la preparación, demostrando que cocinar para Navidad puede ser delicioso, sencillo y muy especial. ¡Tú también puedes prepararla desde casa y lucirte con este delicioso plato!
Ingredientes:
800 g de bondiola de cerdo
3 cucharadas de aceite
1 cebolla roja picada fina
2 dientes de ajo picados
1 trozo de kion
1 cucharada de sillao
¼ taza de salsa de ostión
¼ taza de vinagre
1 cucharada de azúcar rubia
1 cucharada de aceite de ajonjolí
1 taza de caldo
2 cucharadas de ajonjolí tostado
Cebollita china
Con esta propuesta llena de aromas orientales y espíritu navideño, Alberto Miró nos recordó que una buena receta puede transformar cualquier cena en un momento especial.
Anímate a prepararla en casa y comparte un plato diferente, festivo y lleno de sabor con quienes más quieres.
¡No te pierdas más recetas y sorpresas en Arriba Mi Gente, porque la Navidad también se celebra en la cocina! 🎄✨