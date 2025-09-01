En Arriba Mi Gente, se conoció la preocupante situación ocurrida en Cañete, donde más de 50 escolares se desmayaron durante un desfile por el intenso sol y un fuerte golpe de calor.

El evento se realizaba como parte del homenaje por los 479 años de la fundación española de la ciudad, pero terminó en caos cuando los alumnos comenzaron a desvanecerse antes, durante y después de ingresar al escenario.

Lo que inicialmente fueron pocos casos se convirtió rápidamente en una emergencia masiva que dejó atónitos a los asistentes. Varios niños fueron llevados a EsSalud y al centro de salud de San Vicente, mientras que los serenazgos trasladaban a los afectados en camionetas. Entre los casos reportados, también se registró una persona que sufrió un ataque de epilepsia.

Según los expertos, fueron cuatro los factores que habrían contribuido a esta situación: una mala alimentación por el horario temprano del desfile, el esfuerzo físico de permanecer parados por horas, las altas temperaturas y el sobreesfuerzo durante el desfile. Ante la crítica situación, el evento terminó siendo cancelado.

¿Qué medidas tomarán las autoridades para prevenir que algo así vuelva a ocurrir? ¿Cómo se encuentran los escolares afectados tras este lamentable episodio? No te pierdas todos los detalles en Arriba Mi Gente.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR