En Arriba Mi Gente, se expusieron los últimos avances en la investigación del feminicidio de Andreina Farías, que terminó con la captura de uno de los dos técnicos implicados en el asesinato de la joven venezolana en San Bartolo el pasado 14 de mayo.

Luego de atropellar a Andreina, ambos investigados se dieron a la fuga hasta que la Policía Nacional del Perú dio con Rubén Darío Cueva Velázquez, capturado en Ate. Durante su confesión, dio más detalles de los últimos minutos de vida de Andreina.

“Lo vi con los pantalones abajo”, aseguró sobre Jean Carlos Montero Huaylinos, el segundo técnico con orden de captura. La necropsia de Andreina también confirmó que fue víctima de abuso sexual antes de morir.

Andreina Farías SÍ fue víctima de abuso sexual

Ante este testimonio, los conductores Fernando Díaz y Maju Mantilla exigieron todo el peso de la ley sobre los investigados. “Ha sido capturado uno de ellos, su testimonio es frío y desalmado. Él vio cómo su compañero había abusado de esta mujer y pensó que era su turno”, condenó el presentador.

Se hizo énfasis, también, en que aunque el técnico capturado no reconozca haber abusado a la víctima, es cómplice directo de su asesinato. “Prácticamente ha sido hasta planeado, ella los encara, trata de defenderse, pero no puede ante tanta agresividad”, lamentó Maju.

Además, la ingesta de alcohol durante la estadía de los técnicos NO fue aceptada como excusa para el feminicidio. “Aquí no se trata de si se metió a la boca del lobo. Eso no importa aquí, aquí importa que la han matado”, aseguraron ambos conductores.

PJ dicta nueve meses de prisión preventiva contra uno de los técnicos involucrados

Este lunes, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Cueva Velázquez, uno de los técnicos responsables del feminicidio de Andreina Farías.

Mientras tanto, la Policía busca dar con el paradero de Montero Huaylinos, segundo involucrado, que habría huído a Huancayo.

