En Arriba Mi Gente, el incremento de los delitos bajo la modalidad de extorsión se ha convertido en una gran preocupación. El reportero Rob Reyna dio detalles sobre este modo de operar que muchos delincuentes han adoptado para acechar a sus víctimas.

“No sé cómo salir de esto”, se lamenta “Juana”, una víctima más de las garras de los extorsionadores. Para salir del apuro, la mujer solicitó un préstamo en el aplicativo “Montolibre” .

Cuando se registró, compartió sus datos personales, fotos de su DNI y fotografías suyas en primer plano. Una vez enviados los documentos, firmó su carta de sentencia. Al inicio, se animó solo a pedir 150 soles, que devolvió a los 7 días con intereses.

Los problemas comenzaron cuando se atrevió a solicitar 3 mil soles y se pasó de los 7 días de plazo. Desde ese entonces, su celular no deja de recibir llamadas amenazantes y mensajes de texto escalofriantes.

“Considero que deben cobrar el dinero que han prestado, pero no de las formas agresivas, extorsivas, violentas. Dicen que te van a descuartizar, que te van a quemar tu casa. Si no es a ti, a tu familia. Es tanta la tensión porque es durante todo el día. El teléfono queda secuestrado”, se sinceró “Juana”.

Su sorpresa fue mayor al percatarse que su deuda se incrementó a 19 mil soles, pues los delincuentes usaron su información personal para solicitar préstamos en aplicaciones como Acreditaya y Ekcredito.

“Ya no quiero salir y no quiero ni mirar mi teléfono, no deja de sonar”, confesó aterrorizada. La víctima también denunció que los delincuentes incluyeron en sus amenazas imágenes explícitas como una cabeza humana dentro de una caja.

Más de 1000 denuncias han sido registradas por extorsión en plataformas de entidades informales. “Tu información es un bien importante para mantener tu tranquilidad a futuro. Cuando entra a la red es muy difícil volver a recuperarla”, asegura Aldo Rivera, vocero de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

Para conocer si una entidad cuenta con la aprobación de la SBS y es segura, puedes contactarte al número 0 800 10 840 o al correo informalidad@sbs.gop.pe para cualquier consulta.

