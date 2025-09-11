En Arriba Mi Gente se conoció el caso de Stefanny Bedoya, una peruana atrapada en Nepal tras las intensas protestas que azotan el país. Ella y su familia han solicitado apoyo al gobierno peruano para facilitar su traslado hacia Barcelona, ciudad donde reside actualmente, o de regreso a Lima.

Según relató Stefanny, los manifestantes incendiaron el hotel donde se hospedaba, destruyendo sus documentos y pertenencias. Junto a sus compañeros de trabajo logró refugiarse en un hotel cercano, donde permanecieron con lo indispensable para sobrevivir.

Desde allí, pudo registrar imágenes impactantes del siniestro, donde incluso se observa a huéspedes pidiendo auxilio desde la terraza mientras las llamas consumían el edificio.

La peruana relató que durante las protestas también se produjeron saqueos, incendios en el parlamento y ataques a estaciones de policía. “Nos pidieron que apaguemos las luces, cerremos ventanas y cortinas, y que no subiéramos a la terraza para que los manifestantes no se enteraran de que estábamos ahí”, declaró.

Por su parte, la Cancillería informó que, a través de la embajada de Perú en la India, se tramita un nuevo pasaporte de urgencia para Stefanny Bedoya. El siguiente reto será coordinar la entrega del documento, esfuerzo que ya se viene realizando directamente con ella.

¿Logrará Stefanny salir de Nepal en medio del caos? ¿Podrá reencontrarse pronto con su familia? No te pierdas todos los detalles en Arriba Mi Gente.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR