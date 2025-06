En “Arriba mi Gente” se conoció el dramático caso de Penélope Gonzáles, una peruana que se encuentra atrapada en Irán y que clama ayuda urgente para poder regresar a Omán, país donde reside.

Ella viajó la semana pasada desde Omán para visitar a los padres de su esposo sin imaginar que estallaría un conflicto armado. “Yo estaba de visita en Irán para conocer a la familia de mi esposo, yo resido en Omán y ya estaba por regresar hasta que comenzaron los bombardeos”, relató angustiada en una entrevista vía Zoom con el equipo de Arriba Mi Gente.

“Estuvimos en el aeropuerto y nos dijeron que regresemos a nuestras casas porque iban a bombardear al aeropuerto”, contó. Luego de ese intento fallido, Penélope ha buscado ayuda en distintas embajadas: “Yo me he comunicado con la Embajada de Arabia Saudita, Omán y Kuwait y todos me dijeron que hable con el embajador de Turquía y él no me aseguró que tendría un viaje seguro”.

La situación se ha tornado crítica. “Cayó una bomba al frente de la casa de mi esposo y derrumbó todo. Cuando empezó el bombardeo, cortaron absolutamente todo”, denunció refiriéndose a la falta de servicios básicos como luz o internet.

¿Quién ayudará a nuestra compatriota a regresar a salvo a casa? Hoy en Arriba mi Gente, su historia completa y el llamado urgente a las autoridades.

