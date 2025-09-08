En Arriba mi Gente vivimos una jornada intensa el pasado domingo 7 de septiembre, cuando se anunciaron a los finalistas del Mundial de Desayunos, un certamen organizado por el popular streamer español Ibai Llanos.

Tras recibir más de 28 millones de votos, Perú y Venezuela fueron los países seleccionados para disputar la última fase del torneo gastronómico. En esta edición, el clásico pan con chicharrón peruano se enfrenta a la arepa pepiada venezolana, después de que ambas opciones arrasaran en las semifinales.

El enfrentamiento entre Perú y Chile batió récords, alcanzando casi 10 millones de votos para el desayuno peruano, superando a la marraqueta chilena que obtuvo 7,8 millones. En el otro duelo, la semifinal entre Venezuela y Bolivia fue sumamente reñida, con las arepas venezolanas obteniendo 5,5 millones de votos, frente a los 5,2 millones de votos para el desayuno boliviano, lo que permitió a Venezuela llegar a la final.

Maju Mantilla no tardó en expresar su apoyo al pan con chicharrón: “Recuerden, no solo es en TikTok, sino también en Instagram y YouTube”, animando a la comunidad a seguir votando.

¿Quién se llevará el título del Mundial de Desayunos? ¡No te lo pierdas! Acompáñanos a descubrirlo y votar por tu favorito en la gran final del torneo.

