21 de junio 2024 Actualizado el: 21 junio 24 | 10:54 am

Faltan solo horas para que se dispute el partido de Perú vs. Chile en la Copa América 2024. Entre la noticia de que Renato Tapia no jugará la copa, el debut de Jorge Fossati como DT de la selección en un partido de competencia y el enfrentamiento con el actual DT del país rival y ‘ex’ de Perú, Ricardo Gareca, surge la pregunta de si la selección está preparada para el partido.

El reportero Jorge Solari de “Arriba mi Gente” recopiló algunos de los sucesos más importantes, previos a la Copa América. A solo una semana del inicio del esperado torneo, Tapia se retiró de la copa por la falta de un seguro de salud que lo proteja ante un posible fichaje.

Pero esta no es la única baja en la alineación, pues dos de las máximas figuras del fútbol peruanos no llegan en las mejores condiciones. Christian Cueva no juega un partido oficial hace casi 8 meses producto de una lesión. Por otro lado, Paolo Guerrero se perdió varios encuentros con su equipo César Vallejo por lesiones.

Otra de las preocupaciones de los hinchas, es el nuevo liderazgo del profesor Fossati. “Creo que impone un esquema que no encaja mucho a lo que está acostumbrado el futbolista peruano”, comentó uno de ellos.

