Cuatro bailarines peruanos fueron parte del histórico show del Super Tazón encabezado por Bad Bunny, una presentación que no solo destacó por su nivel artístico, sino también por su potente mensaje de reivindicación latina.

Entre ellos estuvo Pato Quiñones, reconocido bailarín internacional y exintegrante del elenco mundial de Daddy Yankee, quien confesó que esta experiencia ha sido “lo más grande” de su carrera. Junto a él brillaron Kandrex Millones, Éder Ávila, bailarín trujillano que apareció en el segmento de salsa junto a Lady Gaga, y Lu Arróspide, una talentosa coreógrafa peruana radicada en Los Ángeles.

El espectáculo, completamente en español, marcó un hito al dedicar trece minutos a la identidad, la lucha y la presencia latina en Estados Unidos. Más allá del Super Tazón, los artistas coincidieron en que el mayor orgullo fue ser parte de un mensaje histórico.

