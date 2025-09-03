En una divertida y patriótica edición de Arriba mi Gente, el equipo del programa repasó cómo “Perú es clave” se ha convertido en mucho más que una simple frase viral: ahora es símbolo de cultura, sabor, talento y pasión nacional. El informe de Jorge Solari mostró el impacto global que ha tenido esta expresión, que empezó a circular en redes tras una supuesta declaración del presidente argentino Javier Milei y que fue potenciada por streamers internacionales.

“Chicos, vamos a salir a la calle para que la gente de Barcelona pruebe el pan con chicharrón, el mejor desayuno peruano”, se escuchó en uno de los videos de la plataforma TikTok presentados en Arriba mi Gente, donde se veía cómo en el Mundial de Desayunos del streamer Ibai, el Perú brilló con su deliciosa gastronomía, colocándose hasta el momento dentro de los cuatro países con mejor desayuno en el mundo.

Pero eso no fue todo. La frase “Perú es clave” apareció en temas de fútbol, con el regreso de Universitario a los octavos de la Libertadores y las chances de Alianza Lima en la Sudamericana. Incluso se habló de debut de Oliver Sonne en la Premier League.

Y, por si fuera poco, se recordó cómo Perú también brilló en el turismo (con Machu Picchu coronado como mejor destino de Sudamérica), en el baile y en la gastronomía con Maido, el restaurante número uno del mundo.

Santi Lesmes, Maju Mantilla y Fernando Díaz no podían dejar de emocionarse al ver la repercusión del país en tantos niveles. “¡Perú es clave en todo!”, comentaron con orgullo.

¿Qué otro logro crees que hará eco en el mundo con esta frase? ¿Ya usaste tú también el “Perú es clave”? No te pierdas los próximos informes de Arriba mi Gente para seguir celebrando lo mejor de nuestro país.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

