En “Arriba Mi Gente” se conocieron las imágenes de la bodycam que revelan una persecución de película. Los delincuentes habían asesinado a balazos al chofer de una cúster y, al intentar huir, fueron rápidamente interceptados por dos policías en moto. Durante la persecución, los sicarios dispararon ráfagas directamente contra los oficiales, pero afortunadamente ninguna bala logró herirlos. Uno de los disparos impactó contra una ventana en un segundo piso, cuyos vidrios casi caen sobre un ciudadano.

La situación fue reportada de inmediato y se solicitaron refuerzos. Serenos bloquearon el tráfico y se sumaron al operativo hasta lograr la intervención y captura de los dos delincuentes, quienes ahora están bajo investigación para determinar si pertenecen a una organización criminal.

El alcalde de El Agustino destacó la labor de los agentes y serenos, felicitando su valentía por arriesgar sus vidas en defensa de la población. “Espero que la justicia no los deje en libertad”, señaló, además de insistir en la importancia de aprobar el proyecto de modernización de las cámaras de seguridad en el distrito que está pendiente desde hace un tiempo.

¿Hasta cuándo los vecinos deberán convivir con este nivel de violencia? ¿Qué revelarán las investigaciones sobre estos sicarios? No te pierdas más detalles y el análisis de este caso en “Arriba Mi Gente”.

