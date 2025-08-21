La historia de Ricardo Quintana, un periodista peruano con más de 20 años de trayectoria en medios nacionales, ha dado un giro inesperado en Estados Unidos. Quintana llegó a Miami en 2021 y tramitó asilo político, mientras trabajaba legalmente y, además, se ganaba la vida vendiendo ceviche en la playa. Sin embargo, el domingo 20 de julio fue detenido por una falta administrativa y, aunque pagó una fianza de 180 dólares, fue puesto bajo custodia del ICE.

Desde entonces, su situación se ha tornado crítica. Primero fue llevado al centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, en un humedal de Florida, rodeado de lagartos y serpientes, donde denunció condiciones inhumanas: bajas temperaturas, celdas de 13 metros por 9 metros con 32 internos y alimentos fríos servidos en tiempos mínimos. “Estoy en una jaula con 32 internos, la noche es insoportable y desde el 20 de junio no veo la luz del sol”, contó Quintana antes de ser incomunicado.

El pasado jueves, las autoridades lo trasladaron a un centro de reclusión en El Paso, Texas, donde se encuentra sin abogado y prácticamente incomunicado. Su familia en Perú exige apoyo urgente de un abogado especializado en migración y la intervención de la Cancillería peruana para garantizar sus derechos como ciudadano.

