En “Arriba Mi Gente”, se conoció la historia del periodista peruano Ricardo Quintana, quien estuvo detenido por más de 50 días en Estados Unidos, pasando por siete cárceles distintas y soportando condiciones inhumanas. Él había prometido a su madre que se volverían a ver, aunque fue capturado un día después de que ella viajara.

El periodista ingresó legalmente a EE.UU., con todos sus documentos en regla: permiso de trabajo, licencia de conducir y asilo político en trámite. Sin embargo, mientras aprovechaba su tiempo libre preparando ceviche para obtener un ingreso extra, fue detenido por un policía encubierto.

Tras pagar una supuesta multa, que en realidad fue un acuerdo para que admitiera un delito inexistente, comenzó su pesadilla. Fue trasladado a Aligator Alcatráz, donde inició un recorrido por distintas cárceles con tratos de tortura.

Completamente incomunicado y desesperado, Ricardo Quintana firmó una deportación voluntaria, pero aun así no fue liberado de inmediato. Su familia logró contactar al consulado peruano, lo que permitió su retorno al país. Encadenado y enmarrocado hasta el último momento, llegó de sorpresa para abrazar a su madre, quien creía que pasaría mucho más tiempo sin verlo.

¿Qué opinas de lo que vivió este periodista? ¿Cómo es posible que alguien con su situación legal en orden haya pasado por semejante calvario? Conoce todos los detalles de esta impactante historia hoy en “Arriba Mi Gente”.

