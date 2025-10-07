En “Arriba Mi Gente”, se abordó la reciente ola de protestas que sacudió Lima, principalmente en el área de Lima Norte, tras el asesinato de un transportista y otro herido de gravedad.

Este hecho desencadenó un paro masivo que paralizó varias líneas de transporte, entre ellas la emblemática línea 57 de ‘Las Flores’, y generó el bloqueo de la Panamericana Norte por más de ocho horas, dejando varados a pasajeros y vehículos. Entre los más afectados estuvieron una delegación de escolares rumbo a Ica y una mujer de la tercera edad que no pudo llegar a una cita médica vital.

La violencia se extendió a otras zonas, como Santa Anita, donde se reportó un autobús incendiado y un coronel de la Policía herido en medio de los enfrentamientos. Ante la crisis, se instaló una mesa de diálogo con promesa de retomar conversaciones el 14 de octubre, aunque persiste el escepticismo por la falta de resultados en procesos anteriores.

La situación de los trabajadores de la línea 57 refleja la gravedad del problema. Con amenazas de extorsionadores que incluso han dejado granadas y mensajes intimidatorios, los transportistas enfrentan una disyuntiva marcada por el miedo a perder la vida y la necesidad de llevar sustento a sus familias. El atentado que dejó herido al jefe de la empresa y a un conductor en la UCI subraya la vulnerabilidad del sector, que además no cuenta con seguros que cubran este tipo de ataques.

En Santa Anita, los ataques armados y la presión de pagos ilegales han obligado a suspender actividades, afectando la movilidad de todo un distrito hasta altas horas de la noche. Los transportistas exigen medidas claras y contundentes para garantizar su seguridad y detener la ola de extorsiones que ha puesto en jaque al sistema de transporte público en Lima.

¿Podrán las autoridades brindar una solución real a los transportistas y a la ciudadanía? ¿Se pondrá fin a esta crisis de inseguridad? No te pierdas más detalles de este delicado caso en “Arriba Mi Gente”.

