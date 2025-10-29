En Arriba Mi Gente se mostraron las duras imágenes del hecho ocurrido en Tocache, donde un oso perezoso que se encontraba atrapado entre cables de alta tensión fue “rescatado” por efectivos de serenazgo, aunque el acto terminó en un terrible maltrato animal. El video difundido muestra cómo el animal fue lanzado desde las alturas, cayendo violentamente al suelo antes de ser arrojado sin cuidado a la tolva de una camioneta.

“Era rescatarlo, no maltratarlo”, expresó con indignación Micheille Soifer, mientras las cámaras del programa mostraban el momento exacto del impacto. Los conductores coincidieron en que el personal no contaba con el entrenamiento ni los implementos necesarios para manejar fauna silvestre. “Nada justifica la violencia, esas personas no son profesionales ni están preparadas”, comentó Ricardo Rondón, mientras señalaba que el trato fue “absolutamente cruel y deshumano”.

La escena generó conmoción entre los ciudadanos presentes, quienes grabaron el hecho y denunciaron públicamente a los responsables. Según se explicó en Arriba Mi Gente, el animal habría trepado los cables por miedo o desorientación, y su rescate requería personal de SERFOR, los cuales sí cuentan con experiencia en fauna silvestre.

Señalaron también que si la empresa eléctrica iba a ayudar junto a la policía, lo hubieran hecho de una forma más cuidadosa para el animal. “Si había peligro de electrocución, debieron usar una lona o una manta para recibirlo, no lanzarlo así”, añadieron los conductores.

Horas después, la Municipalidad Provincial de Tocache emitió un comunicado oficial lamentando lo sucedido. En el documento, la comuna aseguró tener una “firme posición frente a este lamentable suceso” y anunció el inicio de las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y aplicar sanciones. Además, reiteró su “compromiso inquebrantable con la defensa y respeto de toda forma de vida silvestre”.

¿Podrá este caso marcar un precedente en la protección de los animales silvestres? ¿Qué sanciones recibirán los responsables del violento acto? No te pierdas todos los detalles y el análisis completo hoy en Arriba Mi Gente.

