En el programa Arriba Mi Gente, se conoció la difícil situación que atravesó la orquesta Zaperoko, víctima de la delincuencia luego de que les robaran sus instrumentos y mochilas personalizadas mientras celebraban en un restaurante el último sábado alrededor de las 21:20 de la noche.

Según relató Jhonny Peña, director de la agrupación, un chatarrero forcejeó la puerta del bus que funciona como almacén de la orquesta y logró sustraer los objetos de gran valor. Se llevaron instrumentos y mochilas con la identidad de Zaperoko, todo tenía el nombre y diseños característicos personalizados de la orquesta, fue lo que señaló el director.

Las cámaras de seguridad registraron claramente el hecho y el presunto responsable ya fue identificado, pero todo el proceso de búsqueda y verificación ha corrido por cuenta del equipo de seguridad de la orquesta y ellos mismos. Hasta el momento, ni la policía ni la municipalidad se han pronunciado, pese a que existe una denuncia formal.

El robo obligó a los integrantes a improvisar y pedir prestados instrumentos para cumplir con la presentación programada esa misma noche, así como en otras fechas posteriores. Incluso revelaron que su bus no tiene ningún logo visible por la inseguridad que atraviesa el país, pero ni esa precaución los salvó del delito.

¿Se pronunciarán las autoridades frente a este caso? ¿Zaperoko logrará recuperar sus instrumentos? No te pierdas todos los detalles en Arriba Mi Gente.

