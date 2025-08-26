En el reciente informe de Arriba Mi Gente, se mostró la difícil situación que atraviesan los pescadores chalacos debido al oleaje anómalo que afecta sus actividades. Los mercados, que usualmente están llenos de producto marino, hoy lucen con muy poca mercadería y con pocos compradores, lo que preocupa a los comerciantes.

Este fenómeno ya cobró una víctima: un trabajador de la Marina de Guerra del Perú perdió la vida mientras cumplía con sus labores de control en medio de estas condiciones adversas. Los pescadores agradecen la labor de la marina al mantenerlos informados sobre la actividad del mar, pero aseguran que la necesidad de sustentar a sus familias es aún más fuerte que el temor a los riesgos.

Uno de los pescadores menciona sobre la necesidad de la existencia de un bono gubernamental destinado a pescadores, pues aún después de tanto tiempo, nunca recibieron nada por parte del gobierno. Frente a la crisis, recurren a la solidaridad: varios organizan ollas comunes para alimentar a la comunidad, incluso sacrificando parte de sus propios alimentos para que sus familias no pasen hambre.

¿Hasta cuándo continuarán los oleajes anómalos afectando a quienes viven de la pesca? ¿Qué medidas tomará el gobierno para apoyarlos en esta emergencia? No te pierdas más detalles en Arriba Mi Gente.

