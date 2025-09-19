En Arriba Mi Gente se explicó que este desembolso no será inmediato ni único, ya que los retiros se realizarán cada 30 días calendario y hasta por un monto máximo de 1 UIT. Además, la disponibilidad del retiro es del 95.5 % de los fondos, quedando el porcentaje restante como un aporte al Estado.

El programa también detalló que el Congreso aprobó beneficios adicionales, como el pago de la CTS y gratificaciones para el personal CAST, quienes anteriormente no contaban con estos derechos pese a ocupar puestos en el Estado.

El plazo para solicitar los retiros vence el 5 de enero de 2026, por lo que es importante que los afiliados se mantengan atentos a los cronogramas y requisitos.

