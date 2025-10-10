En el más reciente programa de “Arriba Mi Gente”, se presentó un completo análisis sobre la inestabilidad política del Perú y las sucesivas crisis que han marcado la historia reciente del país. El informe repasó la gestión de la expresidenta Dina Boluarte, quien asumió el mando el 7 de diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, y quien en su último mensaje a la Nación destacó su “esfuerzo por la unidad y el crecimiento del país”, aunque fue duramente criticada por no reconocer ninguno de los errores durante su gobierno.

La ausencia de Boluarte en la sesión del Congreso provocó una vacancia express, pese a que su abogado solicitó un debido proceso. En el recuento, “Arriba Mi Gente” recordó cómo, en solo diez años, el Perú ha tenido ocho presidentes, comenzando con Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció por un escándalo de corrupción, seguido por Martín Vizcarra, que disolvió el Congreso y enfrentó la pandemia.

Posteriormente, Manuel Merino ocupó brevemente el cargo hasta su renuncia tras intensas protestas, y Francisco Sagasti lideró la transición que culminó con la elección de Pedro Castillo, destituido tras su intento de golpe de Estado en 2022.

Gran parte del bloque político de izquierda mantiene su respaldo a Castillo, mientras que analistas en el programa subrayaron la falta de renovación en la clase política peruana y la urgencia de “aprender de los errores históricos”, pues corrían el riesgo de repetir graves desaciertos del pasados.

Además, se abordaron las investigaciones fiscales contra Dina Boluarte por presuntos casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. El fiscal Tomás Gálvez evalúa incluso un impedimento de salida del país para la exmandataria, evocando el precedente de Kuczynski.

Finalmente, el panel reflexionó sobre la necesidad de un nuevo gabinete sólido y transparente, destacando el papel del próximo presidente del Consejo de Ministros en la estabilidad institucional del Perú.

¿Podrá el país romper el ciclo de inestabilidad política? ¿Quién asumirá el liderazgo en esta nueva etapa? No te pierdas el análisis completo y todas las reacciones en “Arriba Mi Gente”.

