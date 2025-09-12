En Arriba Mi Gente, se conoció la denuncia de padres, profesores y personal administrativo de un colegio afectado por una grave inundación causada por obras de Sedapal.

El último domingo, el agua sorprendió a toda la comunidad educativa, obligando a suspender las clases y solicitar la limpieza urgente. Aunque tras varios días lograron retomar actividades, el problema se repitió nuevamente, ocasionando que los niños pierdan más jornadas escolares.

La situación es aún más crítica porque se trata de aguas servidas, con un fuerte hedor insalubre que ya penetró los cimientos del colegio. El panorama generó la indignación de toda la comunidad educativa, que se unió para protestar y exigir acciones inmediatas.

Los padres denunciaron que 10,900 estudiantes no cuentan con ningún tipo de ayuda económica, mientras que la UGEL ya fue informada, pero hasta el momento no ha dado respuesta.

¿Qué medidas tomarán las autoridades frente a este grave problema? ¿Hasta cuándo seguirán los niños sin clases? Entérate de todos los detalles en Arriba Mi Gente.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR