En Arriba Mi Gente, se mostró cómo taxis, micros y automóviles realizan maniobras imposibles en plena vía, sin ningún tipo de señalización ni presencia policial que ordene el tránsito. Lo que en un inicio fue recibido como una gran noticia (el mejoramiento de los 28/30 km de la avenida) hoy se ha convertido en un problema que genera caos, peligro constante y malestar en los vecinos.

La situación es crítica: los peatones no pueden cruzar sin poner en riesgo su vida, pues no hay veredas ni rutas seguras. Incluso, algunos vecinos señalaron que son los mismos cobradores de combis quienes bajan a la pista para improvisar como controladores de tránsito. “A veces los cobradores son los que paran el tráfico para que podamos pasar”, cuentan indignados.

La obra, que debía culminar en agosto de 2025, apenas tiene un 30% de avance. La Municipalidad ha anunciado que recién estará lista en el primer trimestre de 2026. Ante ello, la Defensoría del Pueblo advirtió que no se tomaron medidas complementarias como señalizaciones o rutas alternas, lo que provoca que en hora punta la zona sea intransitable. A esto se suma la nula presencia policial, semáforos malogrados y paraderos improvisados que agravan el desorden.

¿Hasta cuándo tendrán que esperar los vecinos para ver culminada la obra? ¿Se tomarán medidas inmediatas para garantizar la seguridad de peatones y conductores? Descubre más sobre este caso hoy en Arriba Mi Gente.

