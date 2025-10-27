En Arriba Mi Gente se abordó el devastador caso de Kristal Eneque Mendoza, joven asesinada por el suboficial de la Marina del Perú Aarón Zavaleta Bernazza, quien previamente la habría acosado y violentado. Según se reveló, Cristal presentó una denuncia más de medio año antes del crimen, donde incluso registraba una mordida en las uñas producto de la agresión. Sin embargo, no recibió la atención debida por parte de las autoridades.

El programa también presentó el dramático testimonio sobre lo ocurrido tras la confesión de Zavaleta, quien admitió el crimen ante la hermana de Cristal y luego intentó quitarse la vida. Además, se expuso otro caso que indigna al país: Cristina, víctima de feminicidio luego de que agentes de la comisaría de San Miguel ignoraran sus reiteradas denuncias. La conversación en el estudio enfatizó que la desprotección es una realidad que se repite una y otra vez.

En el set, los conductores hicieron un llamado a cuestionar la falta de controles psicológicos y evaluaciones periódicas para personas en cargos armados, ya que el poder institucional puede convertirse en un riesgo cuando no existe supervisión. También se mencionó un reciente megaoperativo policial para capturar a otro suboficial de la Marina involucrado en actos criminales, reforzando la preocupación por filtraciones peligrosas dentro de las fuerzas del orden.

¿Por qué las denuncias no se atienden a tiempo? ¿Cuántas vidas se podrían salvar si el sistema funcionara? No te pierdas Arriba Mi Gente para conocer los avances en el caso y las acciones que se exigen desde la ciudadanía.

