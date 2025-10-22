En el reciente programa de Arriba Mi Gente, se abordó el nuevo estado de emergencia por 30 días anunciado por el presidente del Perú en Lima Metropolitana y El Callao, una estrategia que busca combatir la delincuencia y devolver la tranquilidad a millones de ciudadanos.

Durante la emisión, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, comentó sobre la situación actual y la falta de presupuesto para equipamiento policial en distritos como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Independencia y San Martín de Porres. “Necesitamos recursos para trabajar de manera eficiente con nuestra policía. Sin equipamiento, la lucha contra la inseguridad se vuelve desigual”, afirmó.

También se habló sobre la implementación de cámaras inteligentes con inteligencia artificial, una herramienta clave para fortalecer la labor policial y la captura de delincuentes. Además, se discutió la posibilidad de crear cárceles provisionales y de dotar a las fuerzas del orden de armamento no letal, así como la importancia del trabajo conjunto entre distritos, la policía y la fiscalía.

Por su parte, se mencionó la opinión de una ciudadana, la señora Tello, quien respaldó la medida presidencial, pero expresó su preocupación: “Aplaudo la decisión, pero ¿Dónde queda nuestra libertad de opinión?”. Este comentario abrió el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos.

Otro punto de controversia fue la obligatoriedad de los chalecos para motociclistas, una disposición que sigue generando dudas sobre su efectividad y aplicación. En contraste, se destacó el caso de Pueblo Libre, considerado uno de los distritos más seguros de Lima, gracias a su patrullaje integrado, cámaras de vigilancia y unidades móviles que trabajan de la mano con la policía nacional.

¿Estas medidas realmente lograrán reducir la delincuencia en Lima y El Callao? ¿Podrá la tecnología ser una aliada decisiva en la lucha por la seguridad ciudadana? Descubre el análisis completo y las opiniones de los expertos en Arriba Mi Gente.

