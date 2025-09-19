En Arriba Mi Gente se informó que la adolescente cayó del tercer piso de su colegio durante su segundo recreo, alrededor de la 1 p.m., mientras jugaba con sus amigos. Tras el accidente, fue llevada primero a una posta médica y posteriormente trasladada al hospital María Auxiliadora, lo que generó una pérdida de tiempo valiosa dada la gravedad de sus lesiones.

El padre de la menor declaró que el colegio ya se comunicó con ellos y aseguró que se hará cargo, aunque también denunció que la fachada no tenía las medidas de seguridad adecuadas. “Primero la llevaron a una posta y después recién al hospital, lo que fue bastante riesgoso por el estado crítico de mi hija”, señaló indignado.

El caso genera indignación, pues en un video grabado después de la caída se observa que fueron los propios alumnos quienes intentaban poner orden en lugar de los profesores. Además, se reveló que el colegio, de estructura metálica y vidrio, no contaba con rejas ni mallas de seguridad. Incluso, padres y vecinos ya habían presentado quejas anteriormente por las condiciones del local.

Actualmente, la menor no responde y, pese a que debería ser trasladada, los médicos recomiendan no hacerlo debido a lo riesgoso que sería para su estado. El colegio ha sido clausurado y la familia ha compartido un número de contacto (975544449) para cualquier tipo de apoyo.

¿Quién debe asumir la responsabilidad de este accidente? ¿Qué medidas deben implementarse en los colegios para evitar más tragedias? Conoce más detalles de este caso en Arriba Mi Gente.

