En Latina Televisión seguimos apostando por la renovación de nuestras mañanas y por el talento que conecta con las familias. Por eso, anunciamos la incorporación de Nelly Rossinelli a nuestro programa Arriba Mi Gente, luego de la finalización de su programa “¿Cuál es tu pedido?”, la semana pasada.

Desde el lunes 2 de febrero, Nelly se suma oficialmente a Arriba Mi Gente, emitido de Lunes a Viernes a las 9 de la mañana. Nelly inicia un nuevo reto dentro de un equipo consolidado, aportando su experiencia, carisma y estilo propio. Con esta incorporación, en Latina Televisión seguimos fortaleciendo nuestras mañanas y creciendo junto a nuestra gente.

Muy pronto por Latina Televisión. Suma tu vida.