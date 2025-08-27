En Arriba Mi Gente se presentó la historia de los padres de de Luca, quien hoy, con apenas 2 años, enfrenta un diagnóstico de parálisis cerebral y epilepsia. Olenka, la mamá del Luca, relató que todos los controles previos al parto fueron correctos y su bebé se encontraba en perfectas condiciones. Sin embargo, tras recibir la anestesia epidural comenzó a sentir que le faltaba el aire y, aunque lo comunicó al personal médico, no recibió la atención adecuada.

“Ya era mi segundo parto y sabía que algo andaba mal”, contó Olenka. Para cuando su esposo pudo ver a su hijo, Luca estaba en incubadora, entubado y conectado a máquinas. La madre también reveló que el ginecólogo Juan de Dios se le acercó después del parto, se arrodilló y le pidió perdón entre lágrimas por haberla llevado a esa clínica. El anestesiólogo Ángel Arturo, según la denuncia, no coordinó ni solicitó ayuda en el momento crítico.

Hoy Luca no puede hablar, caminar ni mantenerse erguido, comunicándose únicamente a través de una sonrisa. Su diagnóstico es un retraso de desarrollo motor causado por la asfixia al nacer. La familia gasta alrededor de 6 mil soles mensuales en terapias, sin contar medicamentos ni emergencias, y aunque los especialistas aseguran que con tratamientos podría mejorar, no existe certeza de tiempo: podría tardar un año, diez o hasta veinte.

Actualmente, la denuncia ya está en proceso de investigación. La familia no solo exige una multa contra los responsables, sino también una indemnización que permita cubrir las necesidades de Luca a lo largo de su vida.

¿Qué medidas tomará la clínica tras estas graves acusaciones? ¿Tendrá justicia la familia de Luca? Descúbrelo en Arriba Mi Gente.

