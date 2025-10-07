En “Arriba Mi Gente”, se presentó la crítica situación de Deysi Mas Gómez, empresaria y madre de familia, quien atraviesa momentos muy difíciles debido a una deuda impaga por parte de la Municipalidad de Pueblo Libre. Deysi, propietaria de Master S.A.C., entregó uniformes al personal de la subgerencia de gestión ambiental en julio de 2022 por un monto de 308,224 soles. Sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido con el pago total acordado, lo que la ha llevado a una huelga de hambre y a dormir frente a la comuna, temiendo perder su casa, la cual dejó como garantía de un crédito de 250 mil soles.

A pesar de que en 2023 hubo un reconocimiento de la deuda, los pagos fueron mínimos y durante el 2024 no se abonó nada, dejando aún pendientes las facturas más grandes. Ante la presión, se consiguió que se adelante el cronograma de pago, que inicialmente estaba previsto hasta 2026. Sin embargo, la empresaria no solo exige el cumplimiento total del compromiso, sino que evalúa solicitar indemnización por daños morales y físicos tras el deterioro de su salud.

El actual gerente municipal Jiménez Silva, junto con Julio Caicho, responsabilizó a la gestión anterior, pero aseguró que ya se emitió un cronograma de pagos consensuado para no afectar servicios municipales esenciales. Incluso en una reunión con la alcaldesa Mónica Tello, la empresaria expresó su frustración por la falta de empatía de las autoridades.

El programa también recogió la indignación de ciudadanos que denunciaron injusticias y maltratos durante protestas pacíficas frente a la municipalidad. Finalmente, se hizo un llamado a figuras como Fernando y Ana Santi para que se cumplan promesas, aunque sin mayor claridad sobre su vínculo con el caso.

¿Podrá Deysi recuperar la estabilidad de su hogar y recibir justicia tras esta larga espera? No te pierdas más sobre este impactante caso en “Arriba Mi Gente”.

