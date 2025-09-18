Arriba mi Gente destapó un caso que parece increíble: Ana María Tello Chávez, vecina de San Martín de Porres, vivió una verdadera pesadilla al descubrir que sus cuentas habían sido congeladas por una multa de 15 mil soles impuesta por la Municipalidad de Comas. El problema: una confusión por homonimia.

Según relató la afectada, cuando fue a reclamar al municipio, le dijeron: “Sí señora, usted debe 10 mil soles, pero hay un descuento del 70%, solo pagará el 30%”. Ella exigió ver el expediente y comprobó que la persona de la foto no era ella. “Nunca he vivido en Comas, no tengo negocios allí, esa no soy yo”, contó indignada.

La investigación de Rob Reina y el equipo de Arriba mi Gente confirmó que se trataba de otra persona con el mismo nombre. Incluso el denunciante original, Faustino Calderón, aseguró en vivo: “No, ella no es. La señora que vivía afuera de mi casa también se llama Ana María Tello Chávez”. Fue ahí donde quedó claro que no era suplantación, sino un caso de homonimia.

Lo más indignante es que la municipalidad declaró “improcedente” el pedido de nulidad que presentó la verdadera Ana María, obligándola a endeudarse para cubrir gastos universitarios y familiares. Solo tras la intervención del programa, el municipio reconoció su error y le aseguró que pronto descongelarían sus cuentas.

Pero, ¿cómo es posible que una fiscalización municipal no pueda verificar en años lo que un programa resolvió en minutos? Descúbrelo y revive este caso completo en Arriba mi Gente.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR