En “Arriba Mi Gente” se conoció el caso de Roxana Paz Muñoz, una mujer que fue multada con más de mil soles por estacionarse brevemente frente a su casa mientras intentaba trasladar a su hermana Ángela, quien quedó en silla de ruedas tras ser operada de un tumor cerebral. El hecho ocurrió en octubre del año pasado cuando Roxana se alistaba para llevarla a una consulta médica.

La sanción, impuesta por la Municipalidad de Barranco, inició como una multa de 500 soles, pero se elevó a 1030 por supuesta falta de pago. “Yo sabía que tenía una multa por el sticker, pero a mí no me ha llegado ningún papel”, dijo indignada Roxana Paz, quien aseguró que se enteró de la deuda al intentar pagar sus impuestos.

Rob Reyna llegó hasta el lugar y explicó: “Hasta el momento, la multa que inicialmente era de 500 soles, se ha elevado a 1030”. Roxana afirma que ha presentado todos los documentos requeridos, pero que no ha recibido respuesta. “He llenado formularios y me ignoran completamente, todas las pruebas que me han hecho presentar no sirven de nada”, declaró.

Incluso Maju Mantilla comentó el caso en el programa: “La municipalidad ni siquiera le avisó de la multa”, y añadió que Roxana dejó las luces de emergencia encendidas durante todo el tiempo en que intentó llevar a su hermana hasta el vehículo.

¿Debe una persona ser sancionada por intentar asistir a un familiar en una emergencia médica? No te pierdas Arriba Mi Gente y conoce todos los detalles de este indignante caso que ha generado debate en redes.

