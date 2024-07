En medio de la incertidumbre y el caos por el cierre de la Embajada de Venezuela en nuestro país, una de las ciudadanas venezolanas que se encontraba afuera por la paralización de los trámites que necesita para retirar el cuerpo de su esposo recientemente fallecido. La mujer se encontraba afuera del edificio con el objetivo de resolver

“Necesito que me firmen un documento para poderlo retirar poderle hacer su cremación, podermelo llevar a mi país. Y me dicenq ue tiene que venir el documento legalizado y apostillado, cosa que es completamente imposible”, contó. La mujer venezolana se mostró afectada, pues aclaró que el cuerpo de su esposo lleva en la morgue desde el 24 de julio.

Además, explicó que a pesar de que recibió el documento para poder retirar el cuerpo, de parte del hijo de su esposo, no lo aceptaron y le pidieron otros requerimientos. Para ella, lograr que el documento sea firmado es aun más complicado con la crisis por el presunto fraude electoral. “Hasta que ellos no me firmen el documento yo no lo puedo retirar”, sentenció.

La viuda señaló que se encuentra sola en el país. Por último, la joven aprovechó para pedir apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

