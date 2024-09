Natalia Adriazola, madre de familia, denunció que una mujer intentó pasarse por ella para recoger a su hijo de 9 años a la hora de salida en el colegio Bentín en el Rímac. En las cámaras de seguridad de la institución educativa se observa que el pequeño, a no reconocerla, se queda parado sin saber qué hacer.

La seguridad del colegio, al darse cuenta de que el menor no sabía quién lo iba a recoger, incrimina a la mujer que desista de su acción porque si no llamarían a la policía. Luego de conocer el hecho, la madre del estudiante quiso poner una denuncia en el colegio, pero el director no quiso aceptarla por no conocer el nombre de la mujer.

De igual manera, Natalia detalló que el colegio no tiene ningún protocolo para casos como este, ya que la presunta secuestradora huyó, por lo que insistió en que la escuela debió retenerla y llevarla con las autoridades.

