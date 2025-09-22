En Arriba Mi Gente se difundió el caso de una mujer que, en medio del transporte público, comenzó a gritar frases ofensivas y racistas contra los demás pasajeros. Entre insultos y risas, lanzó expresiones como “animales”, “vicuñas”, “alpacas”, “llamas” y hasta dijo: “serranos son y serranos morirán”.

Ante las protestas de otros pasajeros, la mujer, identificada como Alejandra Argumedo Alegre, respondió con altanería: “toda mi familia es de Lima”, indignando aún más a quienes presenciaban la escena.

Los conductores de Arriba Mi Gente criticaron duramente su comportamiento y la calificaron de “ignorante”, recordando que este tipo de actitudes se forman desde casa. También señalaron su cobardía al poner sus redes sociales en privado después de que el video se viralizara, pese a la desfachatez con la que se mostró en público.

Además, destacaron que vivimos en un país mestizo, donde los términos “serrano” y “cholo” no deben ser usados como insulto, ya que todos compartimos raíces comunes. Finalmente, resaltaron la importancia de la tecnología, que hoy permite registrar estos hechos y evitar que pasen desapercibidos.

¿Hasta cuándo se seguirán repitiendo estas actitudes racistas? ¿Qué sanciones deberían aplicarse en estos casos? Descubre todos los detalles hoy en Arriba Mi Gente.

