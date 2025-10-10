En una jornada marcada por la incertidumbre, “Arriba Mi Gente” informó sobre la asunción de José Jerí como nuevo presidente del Perú tras la destitución de Dina Boluarte. El ambiente fue tenso desde temprano, con una fuerte cobertura periodística en la avenida Brasil, donde el flamante mandatario fue visto abordando un vehículo oficial que tuvo dificultades logísticas para desplazarse hasta Palacio de Gobierno. Vecinos del lugar se mostraron sorprendidos al enterarse de que su nuevo presidente residía en la misma zona.

Mientras tanto, la expresidenta Boluarte, visiblemente afectada, evalúa solicitar asilo político en el extranjero. Según fuentes, habría establecido contacto con las embajadas de Ecuador y Brasil, aunque su situación legal continúa siendo incierta, pues su abogado asegura que ella está y se quedará en su casa. En tanto, los analistas de “Arriba Mi Gente” debatieron sobre la posibilidad de que Jerí logre mantenerse en el cargo, siempre que cumpla con las expectativas de reformas inmediatas en materia de seguridad y gobernabilidad.

El nuevo presidente, abogado y excongresista, enfrenta graves denuncias por violación sexual y enriquecimiento ilícito, lo que complica su imagen pública y su intento de conformar un gabinete con credibilidad. La ceremonia de juramentación, además, se vio interrumpida por incidentes que reflejan el clima de tensión política que vive el país.

El programa también destacó que diversas bancadas parlamentarias buscan recuperar legitimidad ante la ciudadanía, mientras se discuten nuevas mociones de vacancia y se analizan los criterios de “incapacidad moral” que siguen marcando la política nacional. Figuras como José Williams y el congresista Roberto Chiabra podrían asumir papeles clave en esta etapa de transición.

¿Podrá José Jerí estabilizar el país en medio de denuncias y desconfianza? ¿Qué futuro le espera a Dina Boluarte tras su destitución? Descúbrelo con todos los detalles y el mejor análisis político en “Arriba Mi Gente”.

