En el programa Arriba Mi Gente, se abordó la nueva disposición que obliga a los motociclistas a portar determinados artículos como casco certificado, anteojos transparentes, chaleco y bandas retroreflectivas. Aunque la medida busca reforzar la seguridad vial durante el reciente estado de emergencia, muchos usuarios consideran que las especificaciones técnicas no se han implementado de forma efectiva.

Durante la transmisión, los conductores conversaron con motociclistas que expresaron sentirse señalados por las normas, especialmente por la restricción de circular con dos personas en una moto. Uno de los participantes ejemplificó la situación en vivo, mostrando lo difícil que resulta cumplir con algunas exigencias en su rutina diaria.

El debate se amplió hacia las restricciones impuestas a los moto-taxis en Lima, donde tanto taxistas como ciudadanos compartieron sus posturas. Muchos de ellos señalaron que las medidas no distinguen entre trabajadores formales y quienes cometen delitos, generando una percepción de injusticia.

Otro punto crítico fue la ocultación de las placas de matrícula por parte de algunos motociclistas para evitar ser grabados por las cámaras de tráfico, lo cual se debatió si este comportamiento responde al miedo a ser multados o a una intención de evadir la ley.

Asimismo, se discutió la situación de seguridad en la ciudad y cómo esta ha influido en la decisión del Gobierno de declarar el estado de emergencia. En el espacio, algunos comentarios resaltaron que “la mayoría de los delincuentes son extranjeros”, mientras otros vecinos de Surco opinaron que la medida podría traer resultados positivos si se aplica con firmeza.

El programa también mostró ejemplos de países como Ecuador y Colombia, donde se aplicaron medidas similares con resultados mixtos, remarcando la importancia de la inteligencia policial y la colaboración ciudadana para combatir la criminalidad.

¿Crees que estas normas realmente ayudarán a mejorar la seguridad o solo incrementarán la desconfianza hacia los motociclistas? 🚨

