En los últimos meses, el actual ministro de Educación, Morgan Quero, ha tenido desatinados comentarios en distintas presentaciones y conferencias. La última que ha captado la atención de la prensa fue una desafortunada declaración en medio del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

La autoridad asistió a un evento y, cuando estaba a punto de culminar su declaración, Quero exclamó: “¡Que viva el autismo!”. Y, hace unas semanas, al ser consultado sobre las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2022, el ministro Quero aseguró: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”.

Pero no es la única autoridad que ha indignado a los peruanos con sus declaraciones. Otro ejemplo es el de César Acuña, Gobernador regional de La Libertad. Por ejemplo, en medio de una conferencia dijo: “No me pidan cero asaltos, cero bombas. No hay que ser ilusos

