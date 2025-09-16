En Arriba Mi Gente se conoció el caso del mercado de Carabayllo, conocido como “La Cumbre”, que ha sido blanco de la delincuencia organizada. En la madrugada se registraron cuatro explosiones dentro de sus instalaciones como consecuencia de la extorsión que sufren los comerciantes de la zona. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, pero el ambiente de terror y miedo se ha instalado entre vendedores y clientes.

Muchos comerciantes prefirieron no hablar frente a cámaras por temor a represalias, pero la angustia es evidente. “Ya no se puede trabajar tranquilos”, señalaron algunos de manera reservada. Incluso los taxistas que circulan por el lugar confesaron antes de ser grabados que ellos también son víctimas de extorsión, obligados a pagar un “cupo” de 4 soles diarios para poder trabajar.

La inseguridad y el miedo se han vuelto parte del día a día en Carabayllo. ¿Qué más debe pasar para que las autoridades actúen? ¿Cómo podrán recuperarse los comerciantes del mercado “La Cumbre” después de estas explosiones? No te pierdas todos los detalles en Arriba Mi Gente.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR