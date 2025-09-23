En Arriba Mi Gente, se conoció el caso de la menor de 14 años que cayó del tercer piso de su colegio en San Juan de Miraflores y que lamentablemente falleció el día de ayer. Tras el accidente, estuvo internada en UCI con un diagnóstico crítico.

Su cuerpo aún permanece en la morgue y la familia ha decidido velar sus peluches, ropa y pertenencias como forma de honrarla mientras esperan poder darle el último adiós.

El mismo día del accidente, un profesor la auxilió de inmediato, pero desde entonces la familia asegura no haber recibido comunicación oficial por parte del colegio, más allá del apoyo de algunos docentes cercanos.

La institución, por su parte, emitió un comunicado en el que señaló que el accidente “pudo ocurrir en ese u otro colegio” y que se mantendrán a la espera de los resultados de la investigación que determinará si hubo o no responsabilidad o negligencia. Además, debido a lo sucedido y en señal de duelo, decidieron adelantar las vacaciones escolares de octubre.

¿Qué resultados arrojarán las investigaciones? ¿Se determinará alguna responsabilidad en este trágico caso? No te pierdas todos los detalles hoy en Arriba Mi Gente.

