En Arriba mi Gente se viene informando sobre la situación legal del expresidente Martín Vizcarra, quien fue trasladado al penal de Barbadillo tras la orden de prisión preventiva dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz. La medida, de carácter provisional por un periodo de cinco meses, se da en el marco de las investigaciones fiscales por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, en los que se le acusa de haber recibido S/2.3 millones en sobornos por parte de las empresas ICCSA y Obrainsa.

Durante la audiencia, el exmandatario intentó frenar la medida explicando sus actividades políticas y laborales recientes, incluyendo viajes al interior del país con la empresa Urbaniza 3D y su partido Perú Primero, buscando probar su arraigo. Asimismo, se refirió a las declaraciones del colaborador eficaz Elard Tejeda, cuestionando su credibilidad y señalando que su testimonio responde a un “incentivo perverso”.

Pese a la defensa de Vizcarra, el Poder Judicial consideró que existen elementos suficientes para aplicar la medida preventiva. El juez redujo el pedido inicial de la Fiscalía, que solicitaba 6 meses, argumentando que el juicio oral por el caso Lomas de Ilo concluiría en ese plazo.

Vizcarra fue trasladado desde la carceleta del Poder Judicial, en La Victoria, en una camioneta sin ventanas del INPE, bajo estrictas medidas de seguridad y con resguardo de la Policía Nacional del Perú. En los exteriores, simpatizantes exigieron su liberación.

Durante la transmisión en vivo de su traslado hacia el Penal de Barbadillo en Ate, Fernando Díaz informó: “Martín Vizcarra está siendo trasladado a ‘La Vecindad’, donde ya están Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo”. Por su parte, Santi Lesmes comentó con ironía: “Faltaba el cuarto integrante para que puedan jugar juntos”.

Con esta decisión judicial, Martín Vizcarra se convierte en el quinto expresidente peruano en ser recluido en Barbadillo, sumándose a una lista que incluye a Pedro Castillo, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, y al fallecido Alberto Fujimori.

¿Estamos frente a una etapa de verdadera justicia o a un capítulo más de la crisis política nacional? El análisis completo lo encuentras en Arriba mi Gente.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR