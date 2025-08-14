En Arriba mi Gente se viene informando sobre el traslado del expresidente Martín Vizcarra al penal de Barbadillo, tras la orden de 5 meses de prisión preventiva dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, en el marco de las investigaciones por los presuntos sobornos en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Durante la cobertura, el periodista Fernando Díaz comentó sobre el caso con una frase que rápidamente captó la atención: “Según la ciencia, el lagarto es un animal de sangre fría, veremos cómo pasa el tiempo con el expresidente Vizcarra”, haciendo alusión al apodo que algunos sectores le han dado al exmandatario. Acto seguido, añadió: “Hay mucho que escarbar e indagar”, en referencia al avance de las investigaciones.

Seguidores de Vizcarra se congregaron desde temprano con carteles y música para manifestar su apoyo. Sin embargo, al confirmarse el traslado al penal, varias personas rompieron en llanto. “Los seguidores de Vizcarra han llorado en la puerta del Poder Judicial y, según las imágenes, se han visto afectados”, reportó Díaz en vivo.

Vizcarra fue trasladado en una camioneta del INPE, sin ventanas, escoltado por la PNP y bajo estrictas medidas de seguridad. Con esta medida judicial, el exjefe de Estado se convierte en el quinto expresidente en ocupar una celda en Barbadillo, junto a Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

¿Se trata de un caso aislado o del reflejo de una crisis institucional más profunda? El análisis completo y todas las reacciones, en Arriba mi Gente.

